Ostia, sequestrato carico di cocaina per le feste: Francesco Spada tra gli arrestati

(Adnkronos) – Arrestato per droga Francesco Spada, figlio 38ene di Armando, noto esponente del clan di Ostia condannato in via definitiva dalla Cassazione per le minacce di morte alla giornalista Federica Angeli. Spada, insieme a un 21enne pure lui del posto, è stato notato dai carabinieri di Ostia mentre scendeva da un autobus in una delle piazze controllate per il traffico di droga. Alla vista dei militari, entrambi hanno cercato di liberarsi di uno zainetto dove all’interno era nascosto lo stupefacente diviso in quattro panetti, presumibilmente un carico destinato allo smercio in occasione delle prossime festività. Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovati con oltre 4 kg di cocaina.

In piazza Gasparri, nota zona per lo spaccio degli stupefacenti ma anche perché vi risiedono numerosi membri della famiglia Spada, è stato individuato un immobile organizzato quale punto di smercio con all’interno altra cocaina pari a 77 grammi nonché materiale per confezionarlo e i bilancini.

