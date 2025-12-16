spot_img
mercoledì 17 Dicembre 2025
spot_img

Natale e Capodanno, il cuore va protetto a tavola: i consigli del cardiologo

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Arrivano le feste di Natale e il cuore rischia di più. Nella settimana dal 24 dicembre all’1 gennaio “si verifica il numero più alto di decessi per attacco cardiaco rispetto a qualsiasi altra settimana dell’anno”, dice Antonio Rebuzzi, docente di Cardiologia all’università Cattolica di Roma, spiega all’Adnkronos Salute. 

“L’incremento è ovviamente dovuto a diversi fattori: pasti troppo abbondanti, consumo di alcol, sbalzi di temperatura e stress emotivo. Parola d’ordine: relax. Il consiglio è di trascorrere le feste di Natale in tranquillità, senza dove per forza accettare inviti per pranzi, cene e aperitivi. E a tavola, se si è cardiopatici, ipertesi, diabetici o con livelli alti di colesterolo, meglio evitare, oltre all’alcol, grassi, sale e zuccheri”, aggiunge il professore. 

Niente “abbuffate natalizie”, perché “possono avere un impatto significativo sulla salute cardiovascolare e sul colesterolo – ammonisce il cardiologo – Molto dipende ovviamente dal tipo di patologia di cui si soffre, ma la regola che vale per tutti è sempre la stessa: a tavola serve usare il buonsenso. Quindi limitare il più possibile sale e grassi presenti in cotechino, zampone, affettati”, o burro, panna, cibi ultraprocessati e prodotti da forno industriali – raccomanda lo specialista – nonché “gli zuccheri (panettone, pandoro, torrone, struffoli e in generale tutti i dolci natalizi), oltre a vino, spumante e superalcolici. Da ricordare che il consumo di bevande alcoliche, oltre ad aumentare la pressione arteriosa, favorisce le aritmie”. 

 

Chiarisce Rebuzzi: “Sia per chi ha il cuore in condizioni perfette sia per chi deve convivere con un problema cardiaco, in particolare gli anziani, il vino, oltre ad aumentare la pressione, è un importante trigger per le aritmie. Basti pensare che il 10% della popolazione over 70 ha problemi di fibrillazione atriale”. 

Un altro “nemico delle feste” per chi ha un problema cardiovascolare “è il sale”. Chi soffre di “scompenso cardiaco e assume più sale in questi giorni tra pranzi e cenoni di conseguenza tende a bere più acqua, ma così il cuore si sforza di più”, sottolinea il cardiologo.  

 

La strategia vincente è quella di “essere rigorosi e impeccabili nei giorni precedenti e successivi” alle festività. “Non è necessario diventare maratoneti – chiosa Rebuzzi – ma è sufficiente svolgere una costante attività fisica per favorire un incremento del colesterolo Hdl (quello ‘buono’) e ridurre il colesterolo Ldl (cosiddetto colesterolo ‘cattivo’)”. Non solo stare a dieta prima e dopo le feste, “ma soprattutto al divano preferire lunghe passeggiate: almeno 3-4 km al giorno”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie