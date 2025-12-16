spot_img
mercoledì 17 Dicembre 2025
spot_img

Leonardo cala in Borsa, l’analista avverte: “Settore Difesa va giù quando la pace è vicina”

adn-ultimora
9

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Leonardo arretra del 4,98%, la francese Thales cede il 4,90% mentre la tedesca Rheinmetall brucia il 5,02%. “I mercati azionari mostrano una pressione ribassista sui titoli del settore della difesa ogni qualvolta aumentano le speranze di una possibile pace in Ucraina”, spiega all’AdnKronos Annacarla Dellepiane, Head of Southern Europe di HANetf.  

“Alcuni investitori scontano l’idea che un accordo di cessate il fuoco o un’intesa negoziata possa ridurre la domanda futura di equipaggiamenti militari”, sottolinea l’analista. “A Piazza Affari, Leonardo è il titolo che normalmente segna cali più significativi in questi scenari, mentre Renk, Rheinmetall, Bae Systems, Thales e Saab possono registrare importanti perdite di prezzo nelle rispettive Borse Europee”, prosegue. 

Questi movimenti riflettono un sentiment di mercato più cauto: “nel breve periodo, le azioni legate alla produzione di sistemi d’arma e tecnologia bellica tendono a soffrire quando si intensificano le prospettive diplomatiche di fine del conflitto, poiché gli investitori rivedono al ribasso le aspettative di contratti futuri legati alla guerra”. 

D’altro canto, molti analisti ritengono che i nuovi equilibri geopolitici globali abbiano modificato in modo strutturale l’approccio alla spesa pubblica per la difesa, trasformandola in un megatrend di lungo periodo, destinato a prescindere anche da eventuali accordi di pace. “In particolare – conclude l’esperta – se si considera che l’Europa non può più contare sul sostegno economico e militare del suo principale alleato, gli Stati Uniti, un’intesa per l’Ucraina difficilmente sarebbe sufficiente a invertire la rotta: gli investimenti nella difesa resterebbero una priorità strategica”. (di Andrea Persili) 

finanza

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie