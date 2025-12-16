spot_img
mercoledì 17 Dicembre 2025
Lavoro, Giallatini: “A LaborDì ascoltiamo i professionisti di domani”

(Adnkronos) – “LaborDì è un’occasione di ascolto dei più giovani, i professionisti di domani, gli interlocutori di oggi. Il futuro del mondo del lavoro è una responsabilità condivisa che coinvolge giovani e adulti, aziende e istituzioni, scuola e lavoro”. A dirlo è Tania Giallatini, responsabile gestione dirigenti e selezione Poste Italiane, all’edizione 2025 di LaborDì, l’evento promosso dalle Acli di Roma dove i giovani incontrano il mondo del lavoro.  

“Siamo partner di riferimento di Acli. Labordì è un’occasione non solo per raccontare ciò che facciamo, ma come lo facciamo da oltre 160 anni, grazie al lavoro, alla dedizione, all’esperienza di 119mila persone, che ogni giorno mettono a disposizione la propria competenza per contribuire allo sviluppo socio economico del nostro Paese”, conclude. 

