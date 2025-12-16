spot_img
martedì 16 Dicembre 2025
Giovani, Tagliavanti (Cciaa Roma): "Bello così tanti a Labordì per parlare di lavoro"

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Quella di oggi è una bellissima giornata, perché ci troviamo in un auditorium pieno di giovani che parlano di una cosa importantissima per il loro futuro: il lavoro”. Sono le parole di Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, all’edizione 2025 di Labordì a Roma, l’evento organizzato dalle Acli della Capitale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro. 

“Il lavoro è importante, non soltanto perché serve a pagare il mutuo e riempire il carrello della spesa, ma soprattutto perché realizza una parte importante della nostra vita – spiega – Dall’entusiasmo e dall’attenzione con cui i ragazzi presenti hanno seguito gli interventi, credo ci sia da parte loro una grande disponibilità nei confronti di questo tema”.  

“Il mondo cambia e quindi bisogna arrivare preparati – conclude – Il tema delle competenze è fondamentale. I giovani mi paiono assolutamente disposti ad affrontare i percorsi per poterle acquisire”. 

