Elon Musk, il patrimonio sfonda il tetto dei 600 miliardi di dollari

(Adnkronos) – Elon Musk è diventato il primo uomo a raggiungere un patrimonio netto stimato di oltre 600 miliardi di dollari, secondo i calcoli della rivista Forbes. A trainare l’aumento della ricchezza di Musk, la recente vendita di azioni di SpaceX da parte di dipendenti e investitori: poche ore prima, Forbes aveva stimato il patrimonio netto di Musk a circa 500 miliardi di dollari.

La ricchezza di Musk è principalmente legata alle sue partecipazioni nella casa automobilistica elettrica Tesla e in SpaceX. A differenza di Tesla, SpaceX è una società privata, il che significa che il suo valore non è determinato dal prezzo delle azioni pubbliche. In questi casi, le valutazioni si basano su round di finanziamento o vendite di azioni da parte dei dipendenti e possono variare significativamente dal valore di mercato finale.

In base al prezzo al quale i dipendenti sono riusciti a vendere le loro azioni, Forbes ha calcolato un valore totale di SpaceX di 800 miliardi di dollari, in aumento rispetto alla precedente stima di 400 miliardi di dollari. Poiché Musk possiede circa il 40% di SpaceX, la valutazione rivista di Forbes ha portato il suo patrimonio netto stimato a 677 miliardi di dollari.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)