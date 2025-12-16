spot_img
mercoledì 17 Dicembre 2025
spot_img

Da Alberto Angela a Renato Brunetta, i vincitori del Premio Laurentum per le Arti

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Renato Brunetta, Alberto Angela, Corrado Augias, Luca De Meo, Francesca Pasinelli, Paolo Ruffilli, Mary de Rachewiltz, Marco Amore, Davide Maria Desario e la Heydar Aliyev Foundation sono i vincitori della XXXIX edizione del Premio Laurentum per le Arti.  

La cerimonia di premiazione, condotta da Clelia Patella e Giordano Fatali, si è tenuta nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio. Parterre d’onore alla cerimonia, oltre ai premiati presenti il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il direttore generale Rai e direttore del Premio Roberto Sergio, presidente di giuria Gianni Letta, l’amministratrice delegata dell’Adnkronos Angela Antonini Marra e il presidente della Commissione cultura della Camera Federico Mollicone.  

La manifestazione assume quest’anno una nuova denominazione, che riflette la volontà di abbracciare l’intero spettro delle arti e del pensiero contemporaneo. Da sempre orientato alla diffusione della cultura come bene condiviso, il Laurentum rinnova la sua missione di avvicinare il pubblico alla creatività nelle sue forme più alte e significative. L’iniziativa continua così ad affermarsi come punto di riferimento nel panorama culturale italiano, valorizzando personalità che con il loro impegno contribuiscono in modo autentico alla crescita intellettuale e civile del Paese.  

“È una rassegna che valorizza la creatività e che riconosce nella poesia un importante strumento di crescita personale e sociale”, ha dichiarato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, aprendo la cerimonia. “La poesia italiana non è mai stata solo un esercizio letterario: ha accompagnato l’evoluzione del Paese, unendo generazioni, territori e linguaggi”. In un contesto spesso dominato dalla rapidità e dalla frammentarietà della comunicazione, Fontana ha sottolineato l’importanza di “spazi in cui le parole non vengano consumate, ma scelte, meditate e condivise”, ribadendo il valore della poesia come strumento capace di restituire profondità allo sguardo e dignità alla lingua. 

La cerimonia, come da tradizione, ha visto l’attribuzione dei principali riconoscimenti del Laurentum alla presenza della Giuria, presieduta da Gianni Letta, e composta da Angelo Bucarelli, Corrado Calabrò, Luca di Bartolomeo, Simona Izzo, Paolo Lagazzi, Davide Rondoni e Roberto Sergio, direttore del Premio. “Il Premio Laurentum si conferma un appuntamento centrale per la vita culturale del Paese”, osserva Roberto Sergio, che aggiunge: “Ogni anno riconosciamo il valore di personalità che, con intelligenza e dedizione, contribuiscono all’arricchimento del nostro patrimonio culturale”. Il Premio Laurentum alla Carriera è stato conferito a Renato Brunetta, figura di riferimento del panorama istituzionale e accademico italiano. “Chi fa politica, chi dona pezzi di sé agli altri per cambiare le cose, è anche un po’ poeta”, ha detto nell’accettare il premio.  

Nella rosa dei premiati anche il giornalista, autore e conduttore Corrado Augias è stato assegnato il Premio Laurentum ‘I Valori della Cultura’, per il suo contributo fondamentale alla diffusione del sapere e al dialogo culturale. “Attribuire questo riconoscimento a Corrado Augias significa valorizzare un lavoro intellettuale che da decenni aiuta il pubblico a comprendere la complessità del nostro tempo”, ha dichiarato Giovanni Tarquini, presidente del Centro Culturale Laurentum. Riconosciuto anche il valore del conduttore e divulgatore scientifico Alberto Angela, al quale è stato consegnato il Premio Laurentum ‘Eccellenza nella Divulgazione Scientifica’. “La cultura resta quando hai perso tutto: è ciò che ti guida anche nelle difficoltà”, ha dichiarato. Tra i premiati anche l’amministratore delegato di Kering Luca de Meo, che ha ricevuto il Premio Laurentum – Eccellenza Italiana nel Mondo (Industry). “Mi sono chiesto il perché di questo premio: io non sono un poeta. Poi ho razionalizzato: esiste un contatto tra lusso e cultura. Vi siete chiesti perché l’Italia è una capitale del lusso? Il lusso risiede nella profondità della nostra cultura, non è solo una questione estetica”, ha detto de Meo dal palco.  

Per l’Impegno Solidale e la Visione, il riconoscimento è stato conferito al Consigliere di Amministrazione della Fondazione Telethon Francesca Pasinelli, per il contributo alla ricerca scientifica e all’innovazione sociale. “Mi sono chiesta che cosa ci faccio qui. Ora l’ho capito: non c’è nulla di più poetico di un bambino che nasce una seconda volta grazie alle cure”, ha detto. In ambito letterario, il Premio Laurentum per la Poesia è stato attribuito al poeta Paolo Ruffilli, mentre il Premio Dante Alighieri – XV edizione è stato assegnato alla poetessa Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound. Il Premio Laurentum–Siae ‘Giovani Talenti’ – II edizione è stato conferito a Marco Amore. “Sostenere i giovani talenti significa investire nella vitalità creativa del Paese”, ha dichiarato Salvo Nastasi, presidente Siae. 

Al direttore dell’Adnkronos Davide Maria Desario è stato assegnato il Premio Laurentum per la ‘Comunicazione e l’Innovazione Giornalistica’, per il suo contributo allo sviluppo di un’informazione responsabile e orientata al futuro. “Quando sono arrivato all’Adnkronos ho trovato una propensione a pensare al futuro e alla tecnologia, che ci sta cambiando il presente e il futuro. Noi non possiamo fermare la rivoluzione tecnologica: quello che possiamo fare è cavalcarla accettando la sfida, senza dimenticarci mai delle fonti e delle persone”, ha detto nell’accettare il riconoscimento. 

La cerimonia si è conclusa con il Premio Speciale Laurentum – ‘Save the Cultural Heritage’, in collaborazione con ArtCloud Network International, attribuito alla Heydar Aliyev Foundation, rappresentata da Shamil Azizov, assistente del direttore dsecutivo. “La Fondazione è tra le realtà più attive nella salvaguardia del patrimonio culturale e nel dialogo interculturale”, ha dichiarato Fabrizio Conti, direttore creativo di ArtCloud Network International. Il Premio Laurentum – realizzato con la collaborazione di Wellmakers Bnp Paribas e di Adnkronos come media partner – conferma anche quest’anno la propria centralità grazie al sostegno istituzionale ricevuto nel tempo, tra cui le medaglie del presidente della Repubblica, del presidente del Senato e del presidente della Camera, e il patrocinio di numerose istituzioni nazionali e culturali. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie