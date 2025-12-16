Contributi economici alle piccole imprese: la proposta di Fratelli d’Italia per il centro storico di Corciano

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia ha depositato un emendamento al bilancio di previsione 2026, che sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale convocato per il prossimo 22 dicembre, finalizzato all’introduzione di un contributo economico a sostegno delle piccole imprese del territorio, con particolare attenzione alle attività economiche operanti nel Centro Storico.
L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire un supporto concreto al tessuto economico locale duramente messo alla prova dalle difficoltà degli ultimi anni, e di favorire la rivitalizzazione del Centro Storico, cuore identitario della città.
«Con questo emendamento – dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia – intendiamo dare un segnale chiaro di vicinanza alle imprese che rappresentano un motore fondamentale per l’economia locale e per la tenuta sociale del territorio. Il Centro Storico, in particolare, necessita di interventi mirati per contrastare il calo delle attività e incentivare nuovi investimenti».
Il contributo proposto mira a sostenere le aziende già presenti e a incentivare nuove aperture, favorendo occupazione, decoro urbano e attrattività economica.
Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia auspica che anche la maggioranza presente in seno al Consiglio comunale, nel condividere la finalità dell’emendamento, accolga positivamente la proposta nell’interesse delle imprese e dello sviluppo del territorio.