Barista accoltellato e ucciso a Sarezzo: arrestato un 32enne

Un barista di 55 anni è stato accoltellato e ucciso ieri sera, intorno alle 23, fuori da un bar a Sarezzo, in provincia di Brescia. La vittima, Andrei Zakabluk, italiano di origine ucraina, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Gardone Val Trompia dove poco dopo è deceduto.

Ad indagare sull’accaduto sono i carabinieri che hanno bloccato un moldavo di 32 anni, fermato poco dopo e portato alla compagnia dei carabinieri di Gardone Val Trompia dove è stato arrestato per omicidio aggravato. L’arma utilizzata, un coltello, è stata trovata in un cassonetto della nettezza urbana. Ulteriori accertamenti sono in corso anche per chiarire il movente dell’accoltellamento.

