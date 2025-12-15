spot_img
martedì 16 Dicembre 2025
spot_img

Supercoppa Italiana, ecco quando si recupereranno le partite di Milan, Inter, Napoli e Bologna

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Tempo di Supercoppa Italiana per Napoli, Inter, Milan e Bologna. Le quattro squadre impegnate nel torneo a Riad ‘salteranno’ la sedicesima giornata di campionato e i rispettivi impegni contro Parma, Lecce, Como e Verona e recupereranno la sfida nel mese di gennaio. Ma quando? Ecco tutte le cose da sapere sui recuperi di Serie A a causa della Supercoppa in Arabia.  

Le partite del 16° turno di Serie A di Napoli, Inter, Milan e Bologna, squadre impegnate in Supercoppa Italiana, verranno recuperate a gennaio. Ecco il calendario completo:  

Napoli-Parma: 14 gennaio, ore 18:30 

Inter-Lecce: 14 gennaio, ore 20:45 

Verona-Bologna: 15 gennaio, ore 18:30 

Como-Milan: 15 gennaio, ore 20:45 

La Supercoppa Italiana 2025/26 inizierà il 18 dicembre con la prima semifinale e terminerà il 22 dicembre con la finale per assegnare il trofeo, vinto un anno fa dal Milan. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie