Strage Bondi Beach, da governo australiano ok a riforma legge sulle armi

(Adnkronos) – Il governo australiano ha deciso di riformare la legge sulle armi dopo la strage di Bondi Beach, alla periferia di Sydney, dove almeno 15 persone sono state uccise da due uomini, padre e figlio, che hanno sparato contro le persone riunite a festeggiare l’Hanukkah. Tra le vittime una bambina di 10 anni. Sono 27 le persone ancora ricoverate negli ospedali di Sydney.

Durante una riunione di governo, presieduta dal premier australiano Anthony Albanese, è stato ”convenuto che era necessario un intervento forte, deciso e mirato sulla riforma della legge sulle armi come azione immediata, compresa la rinegoziazione dell’Accordo nazionale sulle armi da fuoco, istituito dopo la tragedia di Port Arthur del 1996, per garantire che rimanga il più solido possibile nell’attuale contesto di sicurezza in continua evoluzione”. In una nota diffusa al termine della riunione si legge che ”i primi ministri hanno concordato di rafforzare le leggi sulle armi in tutto il Paese”, polizia e procuratori generali sono chiamati a elaborare delle opzioni.

Sul tavolo, l’istituzione del Registro nazionale delle armi da fuoco e il ruolo dell’intelligence criminale per valutare le licenze per armi da fuoco. Si intende poi limitare il numero di armi da fuoco che un singolo individuo può detenere, le licenze per armi da fuoco a tempo indeterminato e i tipi di armi legali. Inoltre una condizione per ottenere una licenza per armi da fuoco sarà possedere la cittadinanza australiana.

Come priorità immediata, il governo australiano inizierà a lavorare su possibili ulteriori restrizioni doganali sulle importazioni di armi da fuoco e di altri tipi di armi, tra cui la stampa 3D, le nuove tecnologie e le attrezzature per armi da fuoco che possono contenere grandi quantità di munizioni.

Dalle teste di maiale macellate usate per vandalizzare il cimitero musulmano a Narellan, nella zona sud-occidentale di Sydney, ai fiori portati a Bondi Beach. Così Sydney si sveglia il giorno dopo la strage alla festa dell’Hanukkah.

Secondo quanto riporta la polizia del Nuovo Galles del Sud, intorno alle 6 del mattino sono stati segnalati resti di animali abbandonati all’ingresso di un cimitero in Richardson Rd, Narellan. ”Sul posto sono intervenuti gli agenti del Camden Police Area Command, che hanno trovato diverse teste di maiale”, si legge in una nota della polizia che ”ha immediatamente avviato un’indagine sull’incidente”. Gli agenti hanno ”rimosso e smaltito in modo appropriato le teste dei maiali”. Nel 2008 l’Associazione musulmana libanese ha acquistato il cimitero nel parco della chiesa anglicana di St. Thomas per far fronte alla carenza di luoghi di sepoltura.

Intanto al Bondi Pavilion si è riunita una folla di persone per deporre fiori. Le bandiere di Israele e dell’Australia sono drappeggiate sopra il cancello. Durante la commemorazione sono state cantante canzoni: prima l’inno nazionale australiano e ora canzoni in ebraico. Sul posto presente anche la polizia australiana.

