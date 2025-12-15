spot_img
martedì 16 Dicembre 2025
spot_img

Spotify down, la piattaforma musicale non funziona oggi: cosa succede

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Spotify down oggi, lunedì 15 dicembre. Le segnalazioni degli utenti indicano che il servizio di streaming musicale online non funziona non solo in Italia ma un po’ in tutto il mondo e riguardano prevalentemente l’App ma anche il sito, secondo quanto si legge su downdetector.it  

Le segnalazioni nel nostro Paese sono migliaia, da molti capoluoghi, da Nord a Sud, a partire dalle 15 circa. C’è chi scrive di essere riuscito a malapena a entrare nell’account, chi invece che l’interfaccia è in continuo caricamento e a chi non funziona la ricerca.  

In un post su X, Spotify ha dichiarato: “Siamo a conoscenza di alcuni problemi e li stiamo verificando!”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie