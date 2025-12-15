spot_img
martedì 16 Dicembre 2025
spot_img

‘Spara a Giorgia’, scritta contro Meloni siglata Br su sede Lega di Busto Arsizio

adn-primapagina
18

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Spara a Giorgia”, con a fianco la stella a cinque punte e la firma Br (Brigate rosse). E’ la scritta comparsa nel pomeriggio sulla facciata della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. A scoprirla Vincenzo Marra, consigliere comunale della Lega a Busto Arsizio che sottolinea come “già in passato c’erano stati atti vandalici verso la sede”. Oggi, spiega all’AdnKronos, “verso le 18.30 mi sono recato in sezione perché avevamo una riunione e ho trovato la scritta: il segretario ha contattato la polizia per poi fare la denuncia”, sottolinea. A quanto si apprende, s
ul fatto stanno indagando la digos di Varese e il commissariato di Busto Arsizio. 

“Condanno questo gesto perché fa pensare a un clima d’odio che c’è da parte di persone che vedono negativamente la Premier e il governo di centrodestra e cerca, anziché parlare e dialogare con le forze politiche, di esprimersi con odio: atti del genere comunque portano a un clima di violenza”, spiega ancora Marra, che continua: “In passato era comparsa una scritta ‘fasci appesi’ sulla facciata del palazzo del Comune”.  

Il consigliere comunale denuncia inoltre che non è la prima volta che la sede viene fatta oggetto di atti vandalici: “Tempo fa è stata imbrattata – dice – con vernice rossa buttata lì sulla porta e su parte del muro”, conclude. 

Si tratta del secondo episodio analogo in pochi giorni. Solo il 7 dicembre scorso, una scritta “Spara a Giorgia” era apparsa a Marina di Pietrasanta. Anche qui, accanto alla scritta con vernice rossa sul muro di un hotel di viale Roma, una stella a cinque punte e la sigla Br. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie