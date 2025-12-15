Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd sale

spot_img
martedì 16 Dicembre 2025
Fratelli d’Italia in calo, il Pd cresce e riduce il gap. E’ il ‘duello’ nel sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 15 dicembre 2025, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma ampiamente la prima forza nel paese anche se cede lo 0,2%. 

Fratelli d’Italia si attesta al 31,2%, con il terzo calo consecutivo secondo Swg. Fratelli d’Italia ha ancora un largo margine sul Pd della segretaria Elly Schlein, che guadagna lo 0,3% e sale al 22,3% invertendo la rotta dopo gli ultimi 2 rilevamenti negativi. Frenata per il M5S di Giuseppe Conte, che cede lo 0,3% e scivola al 12,8%. 

Cresce ancora la Lega, che guadagna lo 0,3% e sale all’8,4% staccando ulteriormente Forza Italia, che pure guadagna lo 0,2% e arriva all’8,1%. In salita anche Verdi e Sinistra, al 6,8% dopo il +0,1%. 

Più indietro Azione (3%), Italia viva (2,3%), +Europa (1,4%), Noi Moderati (1,1%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 2,8%. 

politica

