martedì 16 Dicembre 2025
Serie A, oggi Roma-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 15 dicembre, i giallorossi ospitano il Como allo stadio Olimpico nel monday night della 15esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, quarta a 27 punti, va a caccia di un successo fondamentale per non perdere di vista le prime della classe. Gli uomini di Fabregas dovranno invece riscattare il brutto ko contro l’Inter (4-0) della scorsa settimana. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Roma-Como, in campo stasera alle 20:45:  

Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini. 

Como (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas. 

Roma-Como sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 251. Partita disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn. 

