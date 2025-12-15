Sanremo: è duello tra Fedez-Masini e Tommaso Paradiso

spot_img
(Adnkronos) – Dopo la presentazione dei titoli delle canzoni di Sanremo 2026, su Sisal.it si accendono i duelli tra i Big in gara. Tra i favoriti, la competizione esplode tra la coppia Fedez- Marco Masini e Tommaso Paradiso: il testa a testa li vede quotati uno contro l’altro a 1,95 vs 1,75. Tra i grandi ritorni all’Ariston, spiccano quelli di Arisa e Malika Ayane. La prima, dopo aver vinto sia tra le Nuove Proposte sia tra i Big, torna in gara per la nona volta con ‘Magica favola’. Nel duello con un’agguerritissima Malika Ayane risulta vincente: Arisa è infatti offerta a 1,65 contro i 2,10 della rivale. Un altro testa a testa tutto al femminile è quello tra Levante (1,75) e Serena Brancale (1,95); mentre Elettra Lamborghini, con ‘Voilà’, è già pronta a tornare sul palco dell’Ariston dopo la sua partecipazione del 2020. Affronta J-Ax, alla sua prima partecipazione da solista dopo aver gareggiato in coppia negli Articolo 31. Secondo gli esperti Sisal è un duello tutto da seguire: la cantante ha la meglio a 1,72 contro il 2,00 del rapper milanese. 

