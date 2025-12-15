Sanità, Magi (Sumai): “Bene Milleproroghe su scudo penale, ora sistema come Rca Auto”

(Adnkronos) – “Bene il decreto Milleproroghe del Governo che proroga fino al 31 dicembre 2026 lo scudo penale”, per “limitare la responsabilità penale” degli esercenti di una “professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai soli casi di colpa grave”. “Si tratta di una misura necessaria per tutelare i professionisti che lavorano nel Servizio sanitario nazionale cittadini che ne usufruiscono. Tuttavia, il nostro auspicio è che tale problematica venga risolta una volta per tutte come si è fatto per gli automobilisti per i quali è obbligatoria la polizza Rca Auto”. Così all’Adnkronos Salute il segretario nazionale del Sumai-Assoprof (Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell’area sanitari), Antonio Magi, in riferimento alla norma contenuta nel nuovo decreto Milleproroghe approvato in Consiglio dei ministri.

“Per poter guidare la propria automobile – spiega Magi – è obbligatorio che questa sia assicurata e quindi coperta dalla polizza Rca Auto, ovvero una copertura obbligatoria per legge che tutela l’assicurato e il danneggiato in caso di danni a persone o cose causati dalla propria vettura durante un sinistro stradale. Ecco, noi ci auguriamo che si trovi la quadra: obbligo per il professionista di assicurarsi – come già avviene – e contestualmente l’obbligo per le compagnie assicurative di assicurare le strutture sanitarie e il personale”. Quindi, “per tutelare cittadini e professionisti del Ssn, occorre un sistema analogo a quello della Rca-Auto”.

