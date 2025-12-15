spot_img
martedì 16 Dicembre 2025
Roma-Como, vantaggio giallorosso con uomo a terra. Cos'è successo

(Adnkronos) – Il gol dell’1-0 in Roma-Como fa discutere. Al minuto 61 della partita che chiude la quindicesima giornata di Serie A, i giallorossi hanno trovato il vantaggio con un gran destro rasoterra di Wesley, riuscito a capitalizzare in maniera perfetta l’assist di Soulé. Ma sulla fascia sinistra l’azione inizia con un episodio dubbio, quando Rensch vince un contrasto con Addai prima di crossare in area. Dopo lo scontro di gioco, l’attaccante del Como resta a terra, mentre sugli sviluppi dell’azione la Roma trova il gol. I giocatori del Como non protestano: per l’arbitro, tutto regolare e gol convalidato.  

Pochi minuti dopo, al 66′, Addai è costretto a uscire dal campo per un problema muscolare. Dentro, al suo posto, Jesus Rodriguez. 

