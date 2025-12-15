spot_img
Partecipa a battuta di caccia al cinghiale ma l’animale lo carica alle spalle: cacciatore in ospedale

(Adnkronos) – Cacciatore ferito da un cinghiale durante una battuta di caccia in Molise. L’uomo di 70 anni, residente a Campobasso, è stato caricato alle spalle nei boschi di Lucito da un esemplare di grossa taglia, riportando diverse ferite.  

Il cacciatore è stato soccorso e trasportato in un primo momento all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Successivamente, vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito all’ospedale di Pescara, dove si trova attualmente ricoverato per le cure del caso. 

