martedì 16 Dicembre 2025
Palermo, mazzette al Policlinico per rilasciare le salme: Procura chiede arresto per 15

Mazzette al Policlinico di Palermo per il rilascio delle salme. A scoprirlo è stata la Procura di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, che ha chiesto l’arresto di 15 persone. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, corruzione e concussione. Tra gli indagati operatori della camera mortuaria dell’ospedale e titolari di imprese funebri e loro dipendenti. La richiesta dei pm è stata notificata e il gip dovrà ora fissare gli interrogatori preventivi al termine dei quali deciderà se disporre o meno il provvedimento cautelare. 

In particolare, 4 impiegati del Policlinico avrebbero creato un vero e proprio ‘sistema’: gli indagati pochi giorni fa sono stati trasferiti dalla direzione del Policlinico ad altri incarichi. Nei prossimi giorni, il gip interrogherà tutti i soggetti coinvolti e successivamente deciderà se accogliere la richiesta di misura cautelare avanzata dalla procura. Il procuratore Maurizio de Lucia sollecita l’arresto di Salvatore Lo Bianco, Marcello Gargano, Antonio Di Donna e Giuseppe Anselmo. Stessa richiesta per undici fra titolari e dipendenti di agenzie di pompe funebri.  

