martedì 16 Dicembre 2025
Hong Kong, Jimmy Lai dichiarato colpevole di reati contro la sicurezza nazionale

(Adnkronos) – Jimmy Lai è stato dichiarato colpevole di reati contro la sicurezza nazionale. L’attivista pro-democrazia è stato arrestato nell’agosto 2020 dopo che la Cina ha imposto una legge sulla sicurezza nazionale in seguito alle massicce proteste antigovernative a Hong Kong. 

Il magnate dei media e cittadino britannico, 78 anni, ha fondato il quotidiano pro-democrazia Apple Daily, oggi non più in circolazione. E’ stato accusato di due capi d’imputazione per collusione con forze straniere al fine di mettere a repentaglio la sicurezza nazionale, nonché di cospirazione volta a distribuire pubblicazioni sediziose. 

La Gran Bretagna ha condannato il “processo motivato politicamente” nei confronti di Jimmy Lai. “Il Regno Unito condanna il procedimento giudiziario motivato politicamente nei confronti di Jimmy Lai, che ha portato al verdetto di colpevolezza di oggi”, ha affermato il ministero degli Esteri in una nota chiedendo l’immediato rilascio di Lai. 

