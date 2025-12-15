Cultura, Santoro (Anci): “radiciculturali.it progetto importante”

(Adnkronos) – “Il progetto legato al portale radiciculturali.it è importante perché dà la possibilità di rappresentare questa Italia così enormemente ricca a livello territoriale di patrimoni culturali di qualsiasi genere. Parliamo di patrimoni immateriali, un concetto che a volte sconfina nel materiale se pensiamo al cibo e ai prodotti dell’agricoltura. Questo progetto, realizzato insieme alle Pro loco, permette anche di capire come le comunità gestiscono questi patrimoni. C’è il rapporto fra le comunità e i patrimoni che è il primo elemento affinché non vadano persi e possano essere valorizzati in maniera adeguata”. Così Vincenzo Santoro, responsabile dipartimento cultura di Anci (Associazione nazionale comuni italiani), all’evento “Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale” che si è tenuto oggi a Roma presso la Camera dei Deputati.

L’incontro ha offerto anche l’occasione per presentare il portale radiciculturali.it, la piattaforma digitale in cui si traduce concretamente il lavoro fatto fino ad ora e dedicato alla mappatura di tutto ciò che rientra nel patrimonio culturale immateriale italiano.

“Il ruolo dei Comuni è fondamentale perché sono il terminale istituzionale di base – spiega Santoro – Nei Comuni, soprattutto in quelli piccoli, si conservano questi giacimenti patrimoniali. Noi, come Anci, abbiamo favorito il raccordo del progetto con i piccoli comuni, poi abbiamo lavorato anche sui musei di interesse etno-antropologico, censendone più di mille. I musei sono il luogo in cui queste memorie, che a volte sono anche remote, possono essere conservate, restituite e anche valorizzate in termini turistici”.

