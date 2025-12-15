spot_img
lunedì 15 Dicembre 2025
spot_img

Cultura, Santoro (Anci): “radiciculturali.it progetto importante”

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Il progetto legato al portale radiciculturali.it è importante perché dà la possibilità di rappresentare questa Italia così enormemente ricca a livello territoriale di patrimoni culturali di qualsiasi genere. Parliamo di patrimoni immateriali, un concetto che a volte sconfina nel materiale se pensiamo al cibo e ai prodotti dell’agricoltura. Questo progetto, realizzato insieme alle Pro loco, permette anche di capire come le comunità gestiscono questi patrimoni. C’è il rapporto fra le comunità e i patrimoni che è il primo elemento affinché non vadano persi e possano essere valorizzati in maniera adeguata”. Così Vincenzo Santoro, responsabile dipartimento cultura di Anci (Associazione nazionale comuni italiani), all’evento “Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale” che si è tenuto oggi a Roma presso la Camera dei Deputati. 

L’incontro ha offerto anche l’occasione per presentare il portale radiciculturali.it, la piattaforma digitale in cui si traduce concretamente il lavoro fatto fino ad ora e dedicato alla mappatura di tutto ciò che rientra nel patrimonio culturale immateriale italiano. 

“Il ruolo dei Comuni è fondamentale perché sono il terminale istituzionale di base – spiega Santoro – Nei Comuni, soprattutto in quelli piccoli, si conservano questi giacimenti patrimoniali. Noi, come Anci, abbiamo favorito il raccordo del progetto con i piccoli comuni, poi abbiamo lavorato anche sui musei di interesse etno-antropologico, censendone più di mille. I musei sono il luogo in cui queste memorie, che a volte sono anche remote, possono essere conservate, restituite e anche valorizzate in termini turistici”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie