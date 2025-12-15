spot_img
martedì 16 Dicembre 2025
spot_img

Capodanno 2026 a Roma, al Circo Massimo Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso

adn-primapagina
16

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Saranno Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso i tre artisti che si esibiranno sul palco del Circo Massimo per il concerto di Capodanno 2026 a Roma. La conferma è arrivata oggi dal Campidoglio nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento.  

A svelare il cast che animerà la notte del 31 dicembre è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ponendo fine al riserbo delle ultime settimane.  

Come da tradizione, lo spettacolo si svolgerà al Circo Massimo con ingresso gratuito. L’evento prenderà il via alle 21 del 31 dicembre e proseguirà fino a tarda notte, accompagnando il pubblico nel conto alla rovescia e nei festeggiamenti per l’arrivo del 2026. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie