martedì 16 Dicembre 2025
Bologna-Juve, Lucumì sbatte a terra Conceicao in area ma l’arbitro non fischia

9

(Adnkronos) – La Juventus batte 1-0 il Bologna nel big match della 15esima giornata di Serie A, grazie al gol di Cabal, ma a far discutere è un clamoroso episodio accaduto nel finale di partita. Al minuto 80, scintille tra Lucumì e Conceicao in area di rigore rossoblù: i bianconeri reclamano un penalty per una manata del difensore sull’esterno portoghese, che cade a terra. L’atteggiamento infastidisce Lucumì, che alza di peso Conceicao (in area di rigore) e poi lo sbatte a terra con violenza. Una mossa quasi da wrestling, di sicuro per niente sportiva. L’arbitro Massa decide di non punire il difensore per il brutto gesto, con una decisione che ha fatto molto discutere nel post-partita e che continuerà a far parlare. 

Per la cronaca, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha immediatamente sostituito Lucumì dopo questo episodio.  

 

