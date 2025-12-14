Consulta dei giovani del Comune di Corciano: online il bando di adesione

È online l’avviso pubblico per la costituzione della Consulta dei giovani del Comune di Corciano, organismo consultivo dell’amministrazione comunale che coinvolge le nuove generazioni del territorio, chiamate a integrare e arricchire le proposte degli organi del Comune con la loro visione più fresca, dinamica e attenta alle esigenze del mondo giovanile.

Il bando di iscrizione, che si protrarrà fino al prossimo 31 gennaio, è stato aperto l’11 dicembre in occasione della Giornata della trasparenza. Molto soddisfatto il consigliere con delega alle politiche giovanili Antonio Cappelli: «La Consulta è stata concepita per permettere ai giovani cittadini del territorio di partecipare concretamente all’attività politica dell’amministrazione formulando quesiti, avanzando proposte ed esprimendo pareri su tutto ciò che attiene questioni legate alle tematiche giovanili».

Il consigliere ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa in un momento storico particolare: «In un momento storico in cui la passione e l’interesse per la politica sono in crisi ci auspichiamo che la consulta possa costituire un’occasione di crescita, di confronto, di attaccamento al proprio territorio, e che da tale esperienza possano maturare scelte di impegno politico personali per il futuro».

La Consulta dei giovani si inserisce in una tradizione consolidata del Comune di Corciano, che da anni valorizza la partecipazione delle nuove generazioni. «Corciano ha una grande tradizione con il Consiglio comunale dei ragazzi che coinvolge i ragazzi delle medie e li porta ad esprimere problematiche e soluzioni dal loro punto di vista – ha commentato il presidente del Consiglio comunale Andrea Bacelli – Abbiamo pensato di estendere la possibilità di portare il proprio contributo elaborando proposte in gruppo anche ai ragazzi dai 14 ai 29 anni che potranno così collaborare con l’amministrazione per il bene del territorio corcianese».

Il modulo per aderire alla Consulta è scaricabile dal sito del Comune di Corciano all’indirizzo: https://www.comune.corciano.pg.it/area_letturaNotizia/591576/pagsistema.html