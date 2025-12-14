spot_img
martedì 16 Dicembre 2025
spot_img

Bologna-Juve 0-1, gol di Cabal e sorpasso bianconero – Rivivi il match

adn-ultimora
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La Juve vince 1-0 sul campo del Bologna nel match valido per la 15esima giornata della Serie A. I bianconeri si impongono con il gol di Cabal, a segno al 62′ con un colpo di testa sul corner di Yildiz. Il successo consente alla formazione di Spalletti di salire a 26 punti in quinta posizione e di scavalcare il Bologna, che rimane a quota 25. 

 

Nella prossima giornata di campionato, la Juve affronterà la Roma sabato 20 dicembre alle 20:45. Il Bologna è invece impegnato in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, venerdì 12 dicembre alle 20. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie