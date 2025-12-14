Bologna-Juve 0-1, gol di Cabal e sorpasso bianconero – Rivivi il match

(Adnkronos) – La Juve vince 1-0 sul campo del Bologna nel match valido per la 15esima giornata della Serie A. I bianconeri si impongono con il gol di Cabal, a segno al 62′ con un colpo di testa sul corner di Yildiz. Il successo consente alla formazione di Spalletti di salire a 26 punti in quinta posizione e di scavalcare il Bologna, che rimane a quota 25.
Nella prossima giornata di campionato, la Juve affronterà la Roma sabato 20 dicembre alle 20:45. Il Bologna è invece impegnato in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, venerdì 12 dicembre alle 20.
