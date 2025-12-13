Pet therapy, Scuderia Valmarino centro equestre FISE in Umbria certificato per gli Interventi Assistiti con Animali

Corciano, 13 dic. – Un ponte relazionale, l’impiego (e non l’uso), la comunicazione non verbale, l’assenza di giudizio sono i requisiti fondamentali e le caratteristiche che contraddistinguono le attività negli Interventi assistiti con animali (Iaa). La Scuderia Valmarino di Corciano è stato il primo, e a oggi è l’unico, centro equestre federale (Fise) in Umbria ad aver ottenuto la certificazione ufficiale come struttura riconosciuta per l’erogazione di Interventi assistiti con animali (Iaa), nelle modalità di Terapia assistita con animali (Taa) ed Educazione assistita con animali (Eaa), con il coinvolgimento di cavalli e cani.

Il nulla osta è stato rilasciato secondo le linee guida nazionali Iaa e attesta il rispetto dei requisiti necessari in termini di competenze professionali, benessere animale, qualità degli spazi, sicurezza e progettualità educativa e terapeutica.

Scuderia Valmarino, già affiliata Fise e punto di riferimento per l’equitazione in Umbria, si distingue così come realtà innovativa e all’avanguardia nel campo degli interventi assistiti con animali, offrendo percorsi rivolti a bambini, adulti e anziani, persone con disabilità e non, in collaborazione con un team multidisciplinare composto da professionisti qualificati.

“La certificazione – spiegano dalla struttura – rappresenta un importante traguardo, fortemente voluto dalla famiglia Lombardi, dall’istruttore e punto di riferimento nella gestione degli equidi Marcello Zucchetti, in collaborazione con il team multidisciplinare Iaa dell’Associazione Qua lo zoccolo (che progetta e realizza attività dal 2023), per la promozione del benessere, dell’inclusione e delle buone pratiche nell’interazione uomo–animale sul territorio”.