“SporT al centro”, i comuni a Bruxelles per la bandiera europea

Il progetto “SporT al centro” ha ricevuto il riconoscimento ufficiale al Parlamento Europeo. Le amministrazioni comunali di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno si sono recate a Bruxelles dove è stata consegnata la bandiera di Comunità europea dello Sport 2026, al termine della presentazione del progetto congiunto che vedrà protagonista il territorio lacustre.

A rappresentare i tre Comuni sono stati Francesco Cocilovo, assessore allo Sport del Comune di Corciano, accompagnato da Stella Blancardi, consigliere comunale con delega alla sostenibilità, Andrea Sacco, vicesindaca e assessora allo Sport del Comune di Castiglione del Lago, e Matteo Castellani, vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Passignano sul Trasimeno.

«Ricevere questo riconoscimento nel cuore dell’Europa è stato per tutti noi un momento di forte emozione e orgoglio – hanno dichiarato i tre amministratori – SporT al centro nasce dalla volontà condivisa di mettere in rete le energie del territorio e di valorizzare lo sport come strumento di crescita individuale e collettiva».

I rappresentanti hanno espresso gratitudine verso le amministrazioni e i sindaci per il sostegno ricevuto, sottolineando il ruolo fondamentale delle realtà associative locali.

«Questo traguardo rappresenta un importante punto di partenza – hanno aggiunto – nel 2026 ci impegneremo a proporre iniziative capaci di coinvolgere cittadini di ogni età, promuovendo inclusione, dialogo, benessere e un modo nuovo di vivere i nostri spazi e il nostro lago».

Il progetto “SporT al centro”, che vede Corciano nel ruolo di Comune capofila, è frutto della collaborazione tra le tre amministrazioni comunali, Coni Umbria, Cip Umbria e gli enti di promozione sportiva Uisp, Csi, Csen e Msp. L’iniziativa è aperta alla partecipazione di tutti i cittadini e si caratterizza per un approccio inclusivo e territoriale.

«Lavoreremo insieme affinché lo sport continui a essere un ponte tra comunità e un’opportunità di sviluppo sociale e turistico per l’intero territorio» hanno concluso gli amministratori.

Nel corso del 2026 il programma animerà i comuni coinvolti con eventi e attività volte a favorire inclusione, coesione sociale, promozione del territorio e turismo sportivo. L’obiettivo è valorizzare lo sport come occasione di incontro e collaborazione tra le numerose realtà locali, creando sinergie che rafforzino l’identità del territorio lacustre e ne promuovano le eccellenze a livello europeo.