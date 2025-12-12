SI LA SOL (FA) – Una nota in piu’: il concerto di Natale che abbatte le barriere

Un concerto di Natale che rappresenta molto più di un appuntamento musicale. “SI LA SOL (FA) – Una nota in più” è il titolo dell’evento che vedrà salire sul palco del Teatro Cucinelli sei giovani musicisti seguiti dall’Associazione “Uno in più” – Sindrome di Down Corciano. I ragazzi, accanto alla Filarmonica di Solomeo, daranno vita a una performance che celebra l’inclusione come pratica concreta.

Il progetto si inserisce in un percorso che ha visto i partecipanti impegnati su molteplici aspetti: dalla conoscenza degli strumenti a percussione all’esecuzione dei brani musicali, fino alla gestione delle emozioni legate all’esibizione pubblica. «L’idea di questo progetto era appunto di includere questi ragazzi all’interno della Filarmonica tramite la musica e l’arte per abbattere delle barriere che a volte incontrano nella società – ha spiegato Mattia Mattoni, docente di musica – Con la Filarmonica e con la musica possiamo abbattere queste barriere e far sentire questi ragazzi parte di qualcosa di unico, di speciale. Si spera che questo messaggio possa arrivare anche ad ambiti più grandi».

La preparazione si è snodata in cinque appuntamenti da due ore ciascuno, ma non si è limitata alla dimensione tecnico-musicale. L’aspetto psicologico ed emotivo ha rivestito un ruolo centrale nel percorso formativo. «Abbiamo lavorato sia sul piano comportamentale, quindi su come ci si comporta salendo su un palco e suonando con altri musicisti – ha sottolineato Susanna Bartolucci, psicologa terapista dell’associazione “Uno in più” – C’è stata anche una preparazione a livello di gestione dello stress emotivo che può derivare da questa situazione, incluso l’impatto con il pubblico. Abbiamo trovato strategie che hanno permesso di modificare il pensiero dei ragazzi da “non ce la posso fare” a “mi sono esercitato quindi ho possibilità di farcela”».

Il gruppo – composto da Giorgia Monni, Federico Mezzanotte, Federico Maranghi, Marco Monelletta, Filippo Ciampi e Pietro Bellucci – avrà il compito di accompagnare la Filarmonica nella sezione percussioni e ritmica, integrandosi nei brani proposti dall’orchestra. Sul palco, i giovani musicisti saranno guidati dal maestro Mattoni, che dirigerà l’esecuzione strumentale.

«Siamo molto emozionati perché portiamo avanti molti progetti – ha dichiarato Stefano Luciani, coordinatore dell’associazione “Uno in più” – Questi però sono quelli che veramente impattano nella vita dei nostri ragazzi e anche di tutte le famiglie. Vederli coinvolti ed entrare a far parte di qualcosa di così importante sia nel loro individuale sia a livello societario dà proprio senso al loro tempo, e questo è l’obiettivo della nostra associazione».

L’evento si inserisce in una tradizione consolidata di solidarietà che caratterizza la comunità di Solomeo. Oltre alla dimensione artistica, l’appuntamento avrà anche un risvolto benefico concreto. «Siamo molto felici di questo appuntamento – ha aggiunto Stefano Gabrielli, presidente dell’Associazione Filarmonica Solomeo – Oltre al concerto ci sarà la cena di solidarietà in cui raccoglieremo fondi per l’associazione “Uno in più”, l’Associazione Altrementi e il Fondo di solidarietà del Comune di Corciano. La nostra comunità è da sempre impegnata e speriamo che anche quest’anno sia un successo come gli altri anni».

“SI LA SOL (FA) – Una nota in più” dimostra come la musica possa diventare strumento concreto di inclusione. Il titolo racchiude il senso dell’iniziativa: quella nota in più che non solo completa la melodia, ma la arricchisce di armonia e diversità. L’appuntamento è per domenica 21 dicembre al Teatro Cucinelli di Solomeo.