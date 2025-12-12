Corciano: studenti attivi per i diritti umani con le ONG

Mercoledì 10 dicembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, il Teatro della Filarmonica ha ospitato l’incontro “Da spettatori passivi di dolore a cittadini attivi: l’impegno civico e solidale in difesa dei diritti”. Una mattinata di confronto tra gli studenti dell’Istituto comprensivo Bonfigli e rappresentanti di organizzazioni impegnate sul fronte umanitario.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con le sezioni locali di Amnesty International ed Emergency, insieme all’equipe del progetto Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) del Comune di Corciano. Al centro del dibattito, il tema della cittadinanza attiva come risposta all’indifferenza di fronte alle violazioni dei diritti fondamentali.

Il film su Gaza e il dibattito con i ragazzi

La mattinata è iniziata con la proiezione del film “I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà”, che ha documentato la situazione nella Striscia di Gaza. La visione ha innescato un confronto aperto con gli studenti, che si sono dimostrati particolarmente attivi e curiosi nell’approfondire le tematiche proposte.

A dialogare con i ragazzi sono intervenuti Simonetta Lumediluna, coordinatrice del gruppo Emergency Perugia, Letizia Lare Lantone, viceresponsabile della sezione perugina di Amnesty International, e Federica Marcinnò in rappresentanza delle famiglie affidatarie dei minori stranieri non accompagnati seguiti dal Sai Corciano. Ha partecipato anche Giordana Tomassini, assessore comunale con deleghe a Welfare, coesione sociale e ambiente.

Testimonianze e impegno civico

Dopo le testimonianze degli ospiti presenti in sala, il dibattito ha coinvolto direttamente gli studenti sul tema dell’impegno civico e solidale. All’iniziativa hanno preso parte anche i ragazzi del Consiglio comunale dei ragazzi del Comune di Corciano, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso percorsi di educazione alla cittadinanza attiva. A coordinare la giornata è stato Tiziano Andreani, referente del progetto Sai del Comune di Corciano.