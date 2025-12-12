spot_img
venerdì 12 Dicembre 2025
spot_img

Corciano: studenti attivi per i diritti umani con le ONG

Cronaca
10

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

Mercoledì 10 dicembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, il Teatro della Filarmonica ha ospitato l’incontro “Da spettatori passivi di dolore a cittadini attivi: l’impegno civico e solidale in difesa dei diritti”. Una mattinata di confronto tra gli studenti dell’Istituto comprensivo Bonfigli e rappresentanti di organizzazioni impegnate sul fronte umanitario.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con le sezioni locali di Amnesty International ed Emergency, insieme all’equipe del progetto Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) del Comune di Corciano. Al centro del dibattito, il tema della cittadinanza attiva come risposta all’indifferenza di fronte alle violazioni dei diritti fondamentali.

Il film su Gaza e il dibattito con i ragazzi

La mattinata è iniziata con la proiezione del film “I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà”, che ha documentato la situazione nella Striscia di Gaza. La visione ha innescato un confronto aperto con gli studenti, che si sono dimostrati particolarmente attivi e curiosi nell’approfondire le tematiche proposte.

A dialogare con i ragazzi sono intervenuti Simonetta Lumediluna, coordinatrice del gruppo Emergency Perugia, Letizia Lare Lantone, viceresponsabile della sezione perugina di Amnesty International, e Federica Marcinnò in rappresentanza delle famiglie affidatarie dei minori stranieri non accompagnati seguiti dal Sai Corciano. Ha partecipato anche Giordana Tomassini, assessore comunale con deleghe a Welfare, coesione sociale e ambiente.

Testimonianze e impegno civico

Dopo le testimonianze degli ospiti presenti in sala, il dibattito ha coinvolto direttamente gli studenti sul tema dell’impegno civico e solidale. All’iniziativa hanno preso parte anche i ragazzi del Consiglio comunale dei ragazzi del Comune di Corciano, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso percorsi di educazione alla cittadinanza attiva. A coordinare la giornata è stato Tiziano Andreani, referente del progetto Sai del Comune di Corciano.

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie