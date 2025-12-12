Cittadinanza per ogni stagione: a Corciano i giovani sono protagonisti

È stato siglato a palazzo Comunale il patto di collaborazione “Cittadinanza per ogni stagione”, nato da una proposta della cooperativa sociale Frontiera Lavoro nell’ambito del progetto Urban Education Network. L’iniziativa punta a promuovere percorsi di cittadinanza attiva destinati ai giovani del territorio attraverso una rete integrata di soggetti educativi e del terzo settore.

«L’accordo mette al centro i nostri giovani – afferma Giordana Tomassini, assessore con delega alla Coesione sociale – promuovendo attività laboratoriali ed educative rivolte ai ragazzi dai 9 ai 16 anni, con l’obiettivo di rafforzarne il senso civico e la partecipazione attiva alla vita di Corciano».

Le attività previste spaziano dall’arte alla natura, dalla protezione civile al primo soccorso, includendo anche percorsi di coaching valoriale e progetti scolastici dedicati. L’obiettivo è duplice: far conoscere ai minori il proprio territorio e renderli protagonisti di proposte concrete per l’intera comunità.

Una rete di collaborazioni per educare alla cittadinanza

Il progetto si realizza grazie alla collaborazione di sei realtà locali che hanno sottoscritto il patto. Partecipano Ovus Corciano pubblica assistenza odv, il Gruppo Protezione civile Corciano, l’associazione Arcaes aps asd, Frontiera Lavoro società cooperativa sociale, l’associazione Risorse e Talenti e l’Istituto comprensivo “Benedetto Bonfigli” di Corciano.

«Attraverso iniziative artistiche, naturalistiche, di protezione civile, di primo soccorso, coaching valoriale e percorsi scolastici dedicati – ha aggiunto Tomassini – i minori potranno conoscere meglio il proprio territorio, prendersene cura e diventare protagonisti di proposte per tutta la comunità».

L’impegno condiviso tra amministrazione comunale, scuola e associazionismo rappresenta un modello di intervento educativo che intreccia diverse competenze per accompagnare i ragazzi nella crescita come cittadini consapevoli.