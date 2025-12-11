Teatro: Federico Buffa in scena a Solomeo con Olimpiadi tra guerra e pace

Il Teatro Cucinelli ospiterà lo spettacolo “Olimpiadi tra guerra e pace” di Moris Gasparri e Federico Buffa, nell’ambito della Stagione 25/26 curata dal TSU. Il celebre giornalista e narratore, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi, esplorerà la connessione tra sport olimpico e tematiche universali come guerra e pace. L’evento, sabato 13 dicembre alle ore 21, ripercorrerà la storia delle Olimpiadi dalla fondazione a Parigi fino agli eventi recenti.

Lo spettacolo evidenzia come le Olimpiadi, nate come strumento di promozione della pace nel mondo, siano state influenzate da scenari geopolitici, tensioni e conflitti internazionali. Il racconto si snoda attraverso le guerre mondiali e gli episodi più recenti, mostrando la forza simbolica di unione e speranza intrappolata nei conflitti del tempo. Vengono narrate l’influenza della guerra sulla pratica sportiva, la sacralità della competizione olimpica e il ruolo degli atleti come ambasciatori di pace.

Tra le figure emblematiche emergono Pierre de Coubertin, fondatore del movimento olimpico moderno, Abebe Bikila e i drammatici eventi delle Olimpiadi di Tokyo 1964. L’opera contrappone l’ideale olimpico di fratellanza alla realtà della guerra, sottolineando il potere simbolico dello sport come forma di riconciliazione. In un contesto globale segnato da conflitti, invita a riflettere sul significato dello sport come strumento di speranza e cambiamento.

Federico Buffa, che ha reinventato lo storytelling sportivo, porta sul palco del Teatro Cucinelli una narrazione profonda e coinvolgente. Accompagnato dalla musica di Alessandro Nidi, lo spettacolo unisce storia, emozione e analisi per un pubblico eterogeneo. L’iniziativa arricchisce l’offerta culturale di Solomeo, confermando il Teatro Cucinelli come polo di eccellenza per la prosa di qualità.

L’evento si colloca nel cartellone della Stagione 25/26, promuovendo riflessioni contemporanee attraverso il linguaggio universale dello sport. Contribuirà a valorizzare il territorio umbro come destinazione per spettacoli di alto profilo, favorendo il dialogo tra cultura, storia e attualità per la comunità locale e i visitatori.