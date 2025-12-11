Musica barocca e versi natalizi nella Chiesa di San Bartolomeo

Prosegue il viaggio sonoro e letterario di Note d’Autore, la rassegna che il borgo di Solomeo dedica ogni anno ai racconti e alle atmosfere delle festività natalizie. Nel fine settimana la Chiesa di San Bartolomeo ospiterà il terzo appuntamento della serie di concerti-reading previsti fino al 21 dicembre.

Il programma prevede una serie di eventi che valorizzano il restaurato organo Adamo Rossi, strumento di notevole valore storico legato alla figura di uno dei maestri dell’arte organaria perugina tra il XVIII e XIX secolo. L’organo rappresenta una testimonianza importante dello sviluppo della tradizione organistica nel territorio umbro.

Il programma musicale

L’evento vedrà protagonista il musicista Renato Negri alla consolle dell’organo storico, accompagnato dalla voce recitante di Carlo Dalla Costa. Il repertorio musicale spazierà dal Seicento al Novecento, con particolare attenzione al periodo barocco. Domenica 14 dicembre alle ore 16 risuoneranno nella chiesa le note di Louis Couperin con la Chaconne, seguite dal Concerto in Si bemolle Maggiore di Giovanni Lorenzo Gregori.

Il programma proseguirà con le composizioni di Girolamo Frescobaldi, tra cui la Toccata avanti il Ricercare e il Ricercare con obbligo di cantar la quinta parte senza toccarla. Non mancheranno brani di Georg Philipp Telemann, Andrea Luchesi e Henry Purcell, fino ad arrivare a Johann Sebastian Bach con l’Aria dal Clavierbüchlein für Anna Magdalena Bach.

La parte finale del concerto sarà dedicata all’Ave Maria di Pietro Mascagni e al celebre Preludio al Te Deum di Marc-Antoine Charpentier, offrendo un percorso musicale che attraversa oltre tre secoli di storia della musica europea.

Le voci poetiche del Natale

Ad arricchire l’esperienza musicale, la voce recitante di Carlo Dalla Costa darà vita a una selezione di componimenti poetici tratti dalla raccolta “Natale dei Poeti”, curata da G.B. Gandolfo e L. Vassallo per le edizioni Àncora di Milano. Le letture includeranno versi di poetesse del Novecento italiano: Elena Bono con “Dopo l’Annunciazione”, Cristina Campo, Margherita Guidacci con “E questo sarà un uomo”, Ada Negri, Antonia Pozzi, Maria Luisa Spaziani e Luisa Vassallo.

La scelta dei testi poetici crea un dialogo tra la dimensione musicale e quella letteraria, intrecciando le sonorità dell’organo barocco con le voci femminili della poesia italiana contemporanea. Un percorso che esplora i temi dell’attesa, della nascita e della riflessione spirituale legati al periodo natalizio.

Il calendario della rassegna

Note d’Autore 2025 proseguirà domenica 21 dicembre con l’ultimo appuntamento dal titolo “L’attesa e lo stupore”. Il concerto vedrà protagonisti Cesare Pierozzi all’oboe, Daniele Dori all’organo e Caroline Baglioni come voce recitante, per concludere il percorso musicale e letterario dedicato all’Avvento.

La rassegna conferma la vocazione del borgo di Solomeo alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, offrendo alla comunità e ai visitatori occasioni di incontro con la grande tradizione musicale europea in uno spazio di particolare suggestione architettonica e spirituale.