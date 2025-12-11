Gaza e Cisgiordania: testimonianze dal conflitto a Corciano

La complessa storia del conflitto israelo-palestinese sarà al centro di un incontro pubblico organizzato dall’associazione Humus Sapiens e dal Comitato Primo Agosto Umbria Palestina. L’evento si terrà domani, venerdì 12 dicembre, alle ore 17 presso la Sala XX Secolo del Centro Culturale La Commenda di San Mariano di Corciano.
L’incontro vedrà la partecipazione di Margherita Mencarelli, dottoranda in Relazioni Internazionali presso l’Università per Stranieri di Perugia, con focus specifico sul Medio Oriente e sulla questione israelo-palestinese. Al suo fianco interverrà Moreno Caporalini, esperto di cooperazione internazionale in Medio Oriente, che ha lavorato direttamente tra Nablus e Ramallah in progetti legati all’ambiente e alla gestione dei rifiuti.
Un contributo di particolare rilievo sarà quello di Nidal Abu Qweider, medico chirurgo palestinese, che porterà la sua testimonianza diretta sulla situazione sanitaria nei territori palestinesi. L’incontro sarà arricchito da un collegamento video dalla Palestina con Amal Barghout dell’Associazione donne palestinesi OWA, che racconterà la realtà quotidiana vissuta dalle comunità locali.
L’evento sarà introdotto da Antonio Rocchini, presidente di Humus Sapiens, associazione culturale fondata nel 2016 a Corciano come rete di volontari per la promozione di tematiche politico-culturali di interesse collettivo. L’associazione si propone come punto di riferimento laico e senza scopo di lucro per sensibilizzare la comunità su questioni di attualità internazionale.