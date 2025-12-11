Al Quasar Village spettacoli, musica e magia per il Natale 2025

Il Natale 2025 del Quasar Village mette al centro i più piccoli con “Fiabe sotto l’albero”, un’iniziativa che combina creatività, spettacolo dal vivo e atmosfera natalizia. Il centro commerciale si è trasformato in un regno incantato dove i bambini diventano protagonisti, sia come autori di racconti originali sia come spettatori di musical e performance a tema fiabesco.

Il contest dedicato agli alunni delle scuole del territorio ha preso il via nei giorni scorsi con un percorso immersivo nella galleria commerciale. Durante la visita, i giovani partecipanti hanno incontrato personaggi delle fiabe più amate e consegnato i loro racconti originali, che ora decorano un grande albero scenografico all’interno della struttura. Una giuria interna selezionerà la fiaba migliore, che sarà premiata con una Quasar Gift Card utilizzabile per l’acquisto di materiale didattico.

Spettacoli e musical ogni pomeriggio

A partire dal weekend e fino al 23 dicembre, il programma si arricchisce con appuntamenti quotidiani dedicati alle famiglie. L’associazione teatrale amatoriale “Il Carro” di Chiugiana, in collaborazione con la Scuola di musica JAM 2.0 MUSIC LAB, porta in scena sei spettacoli distribuiti nell’arco del pomeriggio.

Il calendario prevede alle 16 Pinocchio con il raccontastorie Geppetto, seguito alle 16.30 dal musical Frozen. Alle 17.30 è la volta di Aladino con il Genio, mentre alle 18 va in scena il musical Alice nel Paese delle meraviglie. Il programma prosegue alle 18.35 con Toy Story e il mattatore Buzz Lightyear, per concludersi alle 19 con il musical La Bella e la Bestia. Le performance si svolgono in cinque diverse postazioni all’interno del centro commerciale.

Sul palco si alternano tredici artisti: Valentina Giugliarelli, Cesare Giugliarelli, Laura Forchettino, Stefano Beccafico, Rita Persichini, Alan Catanzaro, Filippo Bartoccini, Elisa Micheletti, Francesca Matteucci, Marco Manieri, Gaja Beccafico, Mattia Di Gregorio, Noemi Brillo e Sara Angelucci.

Allestimenti e mercatini natalizi

Anche gli spazi esterni richiamano il tema delle fiabe, con decorazioni ispirate ai mondi di Alice, Pinocchio, Aladino, Frozen e Toy Story. A completare l’offerta natalizia, fino al 24 dicembre rimangono aperti i mercatini del Paese dei Balocchi, ospitati nelle caratteristiche casette in legno dove trovare prodotti enogastronomici tipici e creazioni artigianali.