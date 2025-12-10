Concerto di Natale della Misericordia, l’incasso al Fondo di Solidarieta’ di Corciano

La Misericordia di Olmo organizza il tradizionale Concerto di Natale sabato 13 dicembre 2025 alle ore 21 nella chiesa di Santa Maria della Speranza. L’evento benefico vedrà l’esibizione della Filarmonica di Pila e l’intero incasso sarà devoluto al Fondo di Solidarietà del Comune di Corciano.
L’iniziativa conferma l’impegno dell’associazione di volontariato di matrice cattolica sul territorio. Nel 2024 la Misericordia ha svolto complessivamente 4.154 servizi sociali di pubblica utilità, di cui 2.988 nel Comune di Perugia e 424 nel Comune di Corciano.
Il concerto rappresenta un momento di condivisione per la comunità locale in vista delle festività natalizie, coniugando la tradizione musicale con la solidarietà verso chi si trova in situazioni di difficoltà. Il Fondo di Solidarietà del Comune di Corciano sostiene famiglie e persone in condizioni di fragilità economica e sociale.
La Filarmonica di Pila proporrà un repertorio dedicato al Natale nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria della Speranza. L’ingresso è aperto a tutti coloro che vorranno contribuire alla raccolta fondi e trascorrere una serata all’insegna della musica e della solidarietà.
«Contiamo sulla partecipazione della comunità per sostenere il Fondo di Solidarietà» ha dichiarato Armando Marcucci della Misericordia di Perugia-Olmo.
L’appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre alle ore 21 presso la chiesa di Santa Maria della Speranza a Olmo.