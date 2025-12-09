spot_img
Muro imbrattato in piazza, si cercano i responsabili

Risveglio amaro per la frazione di Mantignana, che ha trovato la propria piazza principale deturpata da una scritta vandalica. A denunciare l’accaduto su Facebook è il consigliere comunale Luca Camicia.

“Ho richiesto immediatamente al responsabile competente di intervenire per rimuovere il degrado e avviare le verifiche necessarie per individuare gli autori di questo gesto deplorevole”, ha dichiarato il consigliere, sottolineando che le forze dell’ordine sono già state allertate. La speranza è che le telecamere di videosorveglianza presenti in zona possano aver ripreso i responsabili dell’imbrattamento.

Camicia fa sapere che il muro vandalizzato non risulta di competenza comunale, aspetto che potrebbe rallentare le operazioni di ripristino. L’episodio, spiega il consigliere, si aggiunge ad altri casi di vandalismo che rendono auspicabile potenziare controlli e prevenzione per tutelare il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini.

