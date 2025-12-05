Tornatore racconta Cucinelli, “il visionario garbato” arriva al cinema

Giuseppe Tornatore porta al cinema la storia di Brunello Cucinelli con “Il visionario garbato”, documentario che sarà nelle sale italiane il 9, 10 e 11 dicembre con 01 Distribution. La presentazione si è tenuta ieri al Teatro dell’Opera di Roma davanti a una sala strapiena, anche di stampa estera, con la presenza del premio Oscar Nicola Piovani, dello stesso Cucinelli e di Saul Nanni che lo interpreta da giovane.​

Parterre di stelle alla premiere

All’evento hanno partecipato numerose personalità del mondo della politica, dello spettacolo e della moda. Presente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme a star internazionali come le attrici Jessica Chastain e Ava DuVernay, l’attore Jeff Goldblum e Jonathan Bailey. Il cinema italiano era rappresentato da Matilda De Angelis, Alessandra Mastronardi, Anna Foglietta e Claudio Santamaria. Tra i volti noti anche la top model Bianca Balti e Poppy Delevingne.

A testimoniare il legame con il territorio umbro erano presenti anche diversi amministratori locali: il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, il sindaco di Magione Massimo Lagetti e il sindaco di Passignano Sandro Pasquali.

La genesi del progetto

«All’inizio ho preso le distanze, ero restio, mi sono defilato, ma lui, credetemi, riesce sempre ad ottenere quello che vuole – ha raccontato Giuseppe Tornatore in conferenza stampa – in fondo questo è l’elemento centrale di tutta la sua vita». Il regista ha spiegato che la vita avventurosa e originale del fondatore dell’azienda tessile specializzata nel cachemire è stata impossibile da rifiutare.​

«La cosa che poi mi ha convinto – ha aggiunto Tornatore – è il fatto che è stato un ragazzo che non trovava la sua strada, non sapeva che fare e poi invece è riuscito ad avere successo. Un elemento che può essere un buon input per i ragazzi di oggi».​

Dal borgo umbro al successo mondiale

Basato sulla contaminazione tra documentario e finzione, il film ripercorre i luoghi e i momenti chiave della parabola esistenziale di Cucinelli: dall’infanzia nella campagna umbra in una famiglia di contadini molto povera fino al borgo di Solomeo, trasformato nel simbolo di un capitalismo umanistico. Oggi l’imprenditore è al trentatreesimo posto tra i più ricchi d’Italia.​

Il capitalismo umanistico

«Abbiamo bisogno che il capitalismo contemporaneo trovi equilibrio fra profitto e dono – ha dichiarato Brunello Cucinelli – Dobbiamo creare il giusto profitto per gli investitori e i giusti stipendi per i dipendenti». L’imprenditore ha sottolineato che serve «un capitalismo contemporaneo che sia umanistico» con «salari leggermente migliori e luoghi di lavoro migliori».​

Cucinelli ha ricordato che «il 20% degli utili del gruppo Cucinelli vanno alla Fondazione» che investe in attività benefiche fra cui il restauro di monumenti e teatri come il Teatro Morlacchi di Perugia.​

La sfida cinematografica

Durante la presentazione è emersa anche una proposta inattesa. «Sono pronto a produrre un film di Giuseppe Tornatore, ma deve essere un film d’amore, deve far piangere e mi deve piacere – ha annunciato Cucinelli – Dobbiamo tornare alle grandi storie che hanno reso grande il nostro cinema. È un impegno preso qui davanti a tutti voi». L’imprenditore ha poi rivelato: «Il film della mia vita è Nuovo Cinema Paradiso».​

L’orgoglio della regione

«È stato un piacere e un orgoglio assistere alla prima mondiale del film – ha affermato Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria – Un piacere perché racconta la storia di un imprenditore che, grazie alla sua intelligenza, alla sua laboriosità e alla sua lungimiranza, è riuscito dal nulla a costruire uno dei brand più rinomati al mondo».​

La presidente ha ricordato il recente riconoscimento a Cucinelli ai British Fashion Awards 2025 come stilista dell’anno, l’Outstanding Achievement Award assegnato dalla British Fashion Council di Londra. «Con la sua instancabile attività – ha concluso Proietti – porta ovunque l’eleganza di Solomeo e l’anima dell’Umbria: il rispetto per il lavoro, la cura dei dettagli, l’idea che lo sviluppo economico possa e debba convivere con dignità, bellezza e armonia».