Corciano firma il patto “Cittadinanza per ogni stagione”

È stato firmato a palazzo Comunale il patto di collaborazione “Cittadinanza per ogni stagione”, un’iniziativa che nasce dalla proposta della cooperativa sociale Frontiera Lavoro nell’ambito del progetto Urban Education Network. L’accordo punta a promuovere percorsi di cittadinanza attiva tra i giovani del territorio corcianese, coinvolgendo una rete di soggetti istituzionali e associativi.

«L’accordo mette al centro i nostri giovani – afferma Giordana Tomassini, assessore con delega alla Coesione sociale – promuovendo attività laboratoriali ed educative rivolte ai ragazzi dai 9 ai 16 anni, con l’obiettivo di rafforzarne il senso civico e la partecipazione attiva alla vita di Corciano». Il progetto si articola attraverso diverse tipologie di intervento che spaziano dalle iniziative artistiche a quelle naturalistiche, dalla protezione civile al primo soccorso, fino al coaching valoriale e ai percorsi scolastici dedicati.

L’obiettivo è ambizioso ma concreto: permettere ai minori di conoscere meglio il proprio territorio, prendersene cura e diventare protagonisti attivi della comunità. «Attraverso iniziative artistiche, naturalistiche, di protezione civile, di primo soccorso, coaching valoriale e percorsi scolastici dedicati – ha aggiunto Tomassini – i minori potranno […] diventare protagonisti di proposte per tutta la comunità».

Il patto si realizza grazie a una rete capillare di realtà locali che hanno scelto di collaborare per questo obiettivo comune. Tra i firmatari figurano Ovus Corciano pubblica assistenza odv, il Gruppo Protezione civile Corciano, l’associazione Arcaes aps asd, Frontiera Lavoro società cooperativa sociale, l’associazione Risorse e Talenti e l’Istituto comprensivo “Benedetto Bonfigli” di Corciano.