Proseguono i concerti-reading d’Avvento sull’organo settecentesco restaurato

Musica barocca e letture natalizie accompagnano l’Avvento a Solomeo. Prosegue “Note d’Autore”, la rassegna che il borgo dedica ogni anno ai racconti e alle sonorità delle Feste, con una serie di concerti-reading in programma fino al 21 dicembre nella Chiesa di San Bartolomeo.
Gli appuntamenti si svolgono sul restaurato organo Adamo Rossi, datato 1791, opera di una figura importante per lo sviluppo dell’arte organaria perugina tra il Settecento e l’Ottocento.
Lunedì 8 dicembre alle ore 16 va in scena il secondo concerto-reading della rassegna, intitolato “In ascolto del Mistero”. Sul palco Fabrizio Lepri alla viola da gamba, Oreste Calabria all’organo e la voce recitante di Astra Lanz.
Il programma musicale spazia dal Seicento al Settecento con brani di Marin Marais, tra cui le celebri “Folies d’Espagne” dal secondo libro del 1701 e “Les Voix Humaines”, oltre a “Grand Ballet” dal terzo libro del 1711. In scaletta anche opere di Claude Balbastre, Girolamo Frescobaldi con le Partite sopra l’Aria della Monica, la Sonata per viola da gamba BWV 1027 Andante di Johann Sebastian Bach e il Capriccio sopra il Cucù di Johann Caspar Kerll.
Le musiche si alternano alla lettura di “Il dono dei Magi” di O. Henry, pseudonimo di William Sydney Porter, tratto dalla raccolta “C’era una volta il Natale” curata da C. Delorenzo per Einaudi.
La rassegna prosegue domenica 14 dicembre con “Nel mistero dell’Avvento”, che vedrà protagonisti Renato Negri all’organo e Carlo Dalla Costa come voce recitante. Chiusura domenica 21 dicembre con “L’attesa e lo stupore”, con Cesare Pierozzi all’oboe, Daniele Dori all’organo e Caroline Baglioni voce recitante.
Gli appuntamenti di “Note d’Autore” rappresentano un’occasione per riscoprire il patrimonio musicale e architettonico del borgo, coniugando la tradizione organaria perugina con la letteratura e l’atmosfera dell’Avvento.