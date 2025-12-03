spot_img
mercoledì 3 Dicembre 2025
spot_img

Referti online Usl Umbria 1: da domani nuovo portale regionale anche per Corciano

Cronaca
30

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

Da domani si estende il nuovo sistema per scaricare i referti online dell’Usl Umbria 1. Il servizio sarà attivo anche per i laboratori dell’Azienda ospedaliera di Perugia, coinvolgendo il punto prelievi del Santa Maria della Misericordia e tutti quelli del Distretto del Perugino, nei comuni di Perugia, Corciano e Torgiano.
Chi si sottoporrà agli esami da giovedì dovrà scaricare i referti dal nuovo portale regionale, disponibile all’indirizzo https://referti-laboratorio.regione.umbria.it.

I referti degli esami con prelievi effettuati prima del 4 dicembre resteranno invece scaricabili dai vecchi portali dell’Usl Umbria 1 e dell’Azienda ospedaliera di Perugia.
L’Usl ricorda che i referti sono consultabili anche attraverso il Fascicolo sanitario elettronico o tramite l’app Umbria Facile, e sono sempre scaricabili dal giorno indicato sul foglio di prelievo. Per segnalazioni o chiarimenti è disponibile il numero verde 800.63.63.63 da telefono fisso, oppure il numero 075.5402963 da cellulare, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Le due aziende sanitarie assicurano che monitoreranno la situazione per limitare eventuali disagi in questa fase di transizione, scusandosi anticipatamente per possibili inconvenienti e sottolineando la prospettiva di miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi diagnostici.

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie