Referti online Usl Umbria 1: da domani nuovo portale regionale anche per Corciano

Da domani si estende il nuovo sistema per scaricare i referti online dell’Usl Umbria 1. Il servizio sarà attivo anche per i laboratori dell’Azienda ospedaliera di Perugia, coinvolgendo il punto prelievi del Santa Maria della Misericordia e tutti quelli del Distretto del Perugino, nei comuni di Perugia, Corciano e Torgiano.

Chi si sottoporrà agli esami da giovedì dovrà scaricare i referti dal nuovo portale regionale, disponibile all’indirizzo https://referti-laboratorio.regione.umbria.it.

I referti degli esami con prelievi effettuati prima del 4 dicembre resteranno invece scaricabili dai vecchi portali dell’Usl Umbria 1 e dell’Azienda ospedaliera di Perugia.

L’Usl ricorda che i referti sono consultabili anche attraverso il Fascicolo sanitario elettronico o tramite l’app Umbria Facile, e sono sempre scaricabili dal giorno indicato sul foglio di prelievo. Per segnalazioni o chiarimenti è disponibile il numero verde 800.63.63.63 da telefono fisso, oppure il numero 075.5402963 da cellulare, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Le due aziende sanitarie assicurano che monitoreranno la situazione per limitare eventuali disagi in questa fase di transizione, scusandosi anticipatamente per possibili inconvenienti e sottolineando la prospettiva di miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi diagnostici.