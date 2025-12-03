Natale 2025 a Corciano: il borgo celebra il Creato con presepe monumentale e mostre d’arte

Il borgo si veste a festa per celebrare un Natale all’insegna della natura e della sostenibilità. Dal 13 dicembre al 6 gennaio torna “Natale a Corciano”, la manifestazione promossa dal Comune in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Assunta e le associazioni del territorio, quest’anno dedicata alla ricchezza del Creato e alla tutela della biodiversità, con l’ape operosa come simbolo guida.

L’edizione 2025 rende omaggio all’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco, cantore delle “Creature di Madre Terra”, trasformando le celebrazioni natalizie in un’occasione per riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente, accendendo una luce di speranza sulla meraviglia che ci circonda.

Il Presepe monumentale: 42 anni di tradizione

Protagonista delle festività sarà il tradizionale Presepe monumentale a grandezza naturale che da 42 anni anima i vicoli, le piazzette e i giardini del centro storico. Le scene popolate dai numerosi personaggi, realizzati dai volontari della parrocchia di Santa Maria Assunta, creano un’atmosfera che incanta i visitatori.

Il percorso si apre in piazza dei Caduti con l’accampamento dei Magi accompagnati dalla stella cometa, invitando a seguire “la luce che porta alla salvezza” in un cammino reale e spirituale che intende riaccendere l’amore per il Creato e le sue ricchezze. Il Presepe sarà accessibile liberamente tutti i giorni, con un momento speciale il 24 dicembre alle 23.30: la Santa Messa di Natale nella chiesa di Santa Maria Assunta seguita dalla processione per deporre il Bambinello nella capanna della Natività.

Tre mostre d’arte nel borgo

Il programma artistico si articola in tre esposizioni che dialogano con il tema della manifestazione.

“Exsultèt – Canto alla Luce”, dal 13 dicembre al 6 gennaio alla chiesa-museo di San Francesco, è una mostra di incisioni dedicata all’importanza del lavoro delle api e alla tutela della biodiversità. Nata da un’idea dell’artista corcianese Antonella Parlani, l’esposizione celebra l’Exsultet nel periodo natalizio, reinterpretandone i simboli attraverso un grande rotolo illustrato ispirato all’antica tradizione degli Exsultet miniati.

Il progetto, realizzato in collaborazione con artisti della “Galleria del Cantico delle Creature” di San Damiano in Assisi e del “Gruppo Radura – Laboratorio d’incisione” di Spoleto, con la guida di Maria Teresa Rometelli, rappresenta un lavoro corale che richiama l’operosità delle api. All’interno della chiesa-museo saranno esposti anche i racconti del Concorso di Scrittura “ApertaMente”, promosso dal Club Lions Augusta Perusia, con votazione popolare tramite QR code.

L’inaugurazione del 13 dicembre alle 17 vedrà frammenti del canto dell’Exsultet intonati da Brunella Spaterna, il saluto di Fra Mauro Botti, guardiano del Convento di San Damiano, e la presentazione del concorso con il professor Antonio Cipiciani.

“Matisse. Giovane artista esordiente”, dal 6 dicembre al 6 gennaio in via Ballarini nelle sale Antico Mulino e “Arte in… Bottega”, presenta le opere di Matisse Marchetti, studente dell’Accademia di Belle Arti. La mostra personale, curata da Arcaes, espone una pittura vivace e sperimentale che intreccia suggestioni dell’avanguardia storica a una ricerca contemporanea fatta di energia e libertà espressiva.

“Sulle ali di una nuova armonia”, dal 13 dicembre al 6 gennaio in via Ballarini nella sala Belvedere, è una collettiva di pittura a cura di Arcaes che riunisce artisti capaci di offrire, attraverso linguaggi differenti, la propria visione sul tema della sostenibilità e dell’equilibrio tra uomo e natura.

Le mostre sono visitabili nei festivi, prefestivi, 2 e 5 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, il 26 dicembre e primo gennaio dalle 15 alle 18 (chiuse il 25 dicembre). È possibile la visita fuori orario su richiesta all’ufficio Informazioni turistiche (075 518 8255).

Un ricco calendario di eventi

Il programma si apre sabato 13 dicembre alle 15.30 in piazza dei Caduti con l’inaugurazione ufficiale e gli “Auguri tra le note” dei cori delle scuole di San Mariano e Corciano. Alle 16 a Palazzo Comunale, il mercatino solidale “Il Natale è un piccolo grande dono” con prodotti di associazioni e scuole del territorio.

Tra gli appuntamenti in programma: la presentazione del libro “Fiabe dall’Umbria” domenica 14 dicembre, il concerto della scuola di musica Neuma domenica 21 dicembre, i mastri zampognari che animeranno le vie del borgo il 26 dicembre, primo e 4 gennaio, il Presepe vivente a Migiana il 27 e 28 dicembre.

Il Teatro della Filarmonica ospiterà numerosi concerti, tra cui quello dell’Associazione Filarmonica il 27 dicembre e della Corciano Festival Orchestra Lab il 30 dicembre, oltre alla rassegna di teatro per famiglie curata da Teatro le Onde con “La bella addormentata nel bosco” il 28 dicembre e “La storia della Befana di Monte Fatucchio” il 4 gennaio (ingresso gratuito previa prenotazione 075 5188255).

La premiazione del Concorso letterario ApertaMente si terrà sabato 3 gennaio alle 16 al Teatro della Filarmonica. Durante tutto il periodo, in piazza dei Caduti sarà presente la pesca di beneficenza a cura dell’associazione Nonsologatti.

Un Natale che invita a riscoprire come nelle cose più piccole – un borgo, un’ape – si nascondano valori immensi, capaci di sostenere il mondo intero, offrendo un messaggio di pace, cura e appartenenza in un tempo complesso e fragile.