mercoledì 3 Dicembre 2025
Incartiamo insieme un pacco solidale: sabato al Centro del riuso

EconomiaEllera Chiugiana
Un momento da condividere per fare la differenza. Il Comune di Corciano promuove per sabato 6 dicembre una giornata speciale dedicata alla solidarietà: “Incartiamo insieme un pacco solidale”, un’iniziativa che invita la cittadinanza a partecipare attivamente confezionando regali destinati ai bambini del territorio che vivono situazioni di difficoltà.

L’appuntamento è al Centro del riuso G. Brodolini di Ellera di Corciano, in due turni: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. I giochi che verranno incartati durante la giornata saranno poi distribuiti in forma privata attraverso i canali dei Servizi sociali comunali e del Fondo di solidarietà.

Un gesto che rafforza la comunità

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Centro del riuso Brodolini, gestito da Federconsumatori, i Servizi sociali comunali e il Fondo di solidarietà. Un progetto che unisce solidarietà, sostenibilità ambientale e senso di comunità in vista delle festività natalizie.

“Incartare un regalo insieme significa prendersi cura degli altri”, spiega Giordana Tomassini, assessore comunale con deleghe a Welfare, coesione sociale e ambiente. “È un atto di gentilezza che rafforza la coesione sociale e il senso di appartenenza alla nostra comunità. Riutilizzare i giochi del Centro del riuso, inoltre, ci permette di ridurre gli sprechi e, allo stesso tempo, di donare un sorriso ai più piccoli”.

Solidarietà e riuso: un doppio valore

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come solidarietà e sostenibilità possano andare di pari passo. I giocattoli provengono infatti dal Centro del riuso, dando nuova vita a oggetti ancora in buone condizioni e promuovendo una cultura del riutilizzo che riduce l’impatto ambientale.

