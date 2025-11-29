Calcio paralimpico: la FIGC riconosce ufficialmente la DCPS, domani esordio del Perugia

Una settimana storica per il calcio paralimpico italiano e umbro. Lunedì 24 novembre il Consiglio Federale FIGC ha approvato la modifica statutaria che trasforma la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale da entità sperimentale a struttura permanente. La FIGC ottiene così il riconoscimento ufficiale come Federazione Paralimpica da parte del CIP, sancendo definitivamente il ruolo del calcio paralimpico nel panorama sportivo nazionale.

Domani il debutto del torneo interregionale

L’appuntamento è per domani, sabato 29 novembre, allo stadio G. Fioroni di Ellera di Corciano, con la prima giornata del Campionato Interregionale Umbria-Marche di 2° Livello. Cinque squadre si contenderanno il titolo: AC Perugia 1905, ASD Superga 48, APD Anthropos Civitanova Marche, ASD Junior Castello e ASD Pontevecchio.

Il programma prevede sfide avvincenti già dal mattino. Alle 10.30 sul campo A l’AC Perugia 1905 affronterà le marchigiane dell’Anthropos Civitanova Marche, mentre sul campo B la Superga 48 sfiderà la Junior Castello. A seguire, alle 11.15, la Superga 48 incontrerà il Pontevecchio sul campo A e la Junior Castello se la vedrà con l’Anthropos sul campo B.

Si annunciano derby particolarmente accesi e partite ricche di emozioni per questa prima giornata del torneo interregionale.

La scorsa settimana: esordio con il maltempo

Sabato 22 novembre erano partiti i Campionati FIGC DCPS di 3° Livello e Fun & Play, sempre allo stadio Fioroni. Nonostante le condizioni climatiche proibitive, con forti piogge e temperature rigide, i giovani atleti hanno dato vita a incontri memorabili.

Nel torneo di 3° Livello, l’ASD Angelana ha dominato con due vittorie nette: 11-0 contro l’ASD Nuova Alba e 6-1 contro la SSD Foligno 1928 “Team Mola”, che aveva aperto la giornata battendo 7-6 la Nuova Alba.

Nel circuito Fun & Play, successo dell’ASD Junior Castello per 2-0 contro l’ASD Ellera, che aveva precedentemente superato 3-0 l’ASD Atletico BMG. Solo l’Asd Tiber di Fratta Todina ha dato forfait a causa delle nevicate, ma le partite saranno recuperate.

“Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un’annata sportiva indimenticabile”, ha dichiarato Armando Marcucci, Delegato Regionale FIGC DCPS, annunciando che presto potrebbero aggiungersi al movimento anche l’Orvietana e l’US Arezzo.