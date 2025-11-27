Sensibilizziamo per prevenire: domenica alla Rodari l’incontro con Plastic Free

Domenica 30 novembre alle ore 11, la Biblioteca comunale Gianni Rodari di Corciano ospiterà l’incontro “Sensibilizziamo per prevenire”, un appuntamento dedicato alla tutela dell’ambiente e alla lotta contro l’inquinamento da plastica.
Durante l’incontro verrà presentata l’associazione Plastic Free, da anni impegnata nella protezione dell’ambiente attraverso iniziative di pulizia di città, spiagge, parchi e fiumi, accompagnate da importanti attività di sensibilizzazione rivolte alla comunità. L’obiettivo è quello di promuovere comportamenti più responsabili e consapevoli nei confronti del nostro ecosistema.
All’incontro parteciperanno l’assessore all’Ambiente del Comune di Corciano Giordana Tomassini e i referenti di Plastic Free Eleonora Favilli, Marianna Bicchi ed Ellen Baldelli, che illustreranno le attività dell’associazione e le modalità per prendere parte alle iniziative sul territorio.
A seguire, alle ore 12, il fotografo Filippo Cardinali porterà il pubblico in un viaggio suggestivo tra le notti d’Oriente dell’Uzbekistan. La presentazione offrirà non solo immagini evocative di una terra affascinante, ma anche preziosi consigli di viaggio e approfondimenti sulle tecniche fotografiche utilizzate per catturare la magia di quei luoghi.