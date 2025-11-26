Note d’Autore: i concerti dell’Avvento tornano a Solomeo sul restaurato organo storico

Con l’avvicinarsi del Natale torna anche quest’anno “Note d’Autore”, l’omaggio che Solomeo dedica alle sonorità e ai racconti delle Feste, un appuntamento ormai tradizionale che unisce musica d’autore e letteratura in un’atmosfera di profonda suggestione.

La rassegna propone una serie di concerti-reading per l’Avvento che si terranno nella Chiesa di San Bartolomeo, con protagonista assoluto il prezioso organo storico realizzato da Adamo Rossi nel 1791, figura di primo piano nello sviluppo dell’arte organaria perugina tra Settecento e Ottocento. Quattro gli appuntamenti in programma, tutti alle ore 16: domenica 30 novembre, lunedì 8 dicembre, domenica 14 e domenica 21 dicembre.

Un organo con una storia straordinaria

“L’organo conservato presso la Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Solomeo fu costruito dall’organaro perugino Adamo Rossi nel 1791”, spiega il direttore artistico Fabio Ciofini. “Originariamente lo strumento fu commissionato dai monaci Olivetani di Monte Morcino per la loro chiesa intitolata all’Annunziata, affacciata sull’odierna Piazza dell’Università”.

La storia dell’organo è avvincente quanto quella di un romanzo: a seguito delle confische napoleoniche, la chiesa dell’Annunziata fu chiusa al culto e assegnata all’Università degli Studi di Perugia. Alla fine dell’Ottocento alcuni arredi, tra cui cinque altari, il coro, l’organo e il tabernacolo disegnato da Carlo Murena (1717-1764), furono acquistati dal signor Raffaele Bucarini per la somma di 8.500 lire e donati alla nuova chiesa parrocchiale di Solomeo. Lo spostamento dello strumento da Perugia a Solomeo e la sua messa in opera furono curati per 400 lire da un altro celebre organaro perugino: Francesco Morettini.

La rassegna si apre domenica 30 novembre con “Dove nasce la Meraviglia”, che vedrà protagonisti Dana Stancu al violino barocco, Walter d’Arcangelo all’organo e Ludovico Röhl come voce recitante. In programma musiche di Antonio Vivaldi, Girolamo Frescobaldi, Suor Maria Eletta Pierandrei e Arcangelo Corelli, accompagnate da letture tratte da Luigi Pirandello (“Natale sul Reno” e “Sogno di Natale”) e Dino Buzzati (“Racconto di Natale”, “Strano Natale” e “Il panettone non bastò”).

Si prosegue lunedì 8 dicembre con “In ascolto del Mistero”, featuring Fabrizio Lepri alla viola da gamba, Oreste Calabria all’organo e Astra Lanz voce recitante.

Il terzo appuntamento è previsto per domenica 14 dicembre con “Nel mistero dell’Avvento”, che vedrà esibirsi Renato Negri all’organo e Carlo Dalla Costa come voce recitante.

Gran finale domenica 21 dicembre con “L’attesa e lo stupore”, interpretato da Cesare Pierozzi all’oboe, Daniele Dori all’organo e Caroline Baglioni voce recitante.

Quattro appuntamenti imperdibili che sapranno avvolgere il pubblico nella magia dell’Avvento, tra le note del restaurato organo storico e le parole dei grandi autori della letteratura italiana, in uno dei borghi più suggestivi dell’Umbria.