Gherlinda Wedding, l’evento dedicato agli sposi è un successo a Corciano

Centinaia di persone per la tredicesima edizione, soprattutto coppie che stanno programmando il loro matrimonio

(AVInews) – Corciano, 24 nov. – Si è chiuso con successo Gherlinda Wedding, con centinaia di persone che hanno preso parte alla tredicesima edizione dell’evento dedicato agli sposi e diventato ormai un punto di riferimento per l’Umbria e non solo, grazie alla partecipazione di professionisti, creativi e aziende pronti a dare consigli e accompagnare le coppie nel percorso verso il loro giorno più importante. Due giornate, al centro d’intrattenimento Gherlinda di Corciano, dove si è potuto toccare con mano proposte, tendenze e servizi, mentre in galleria hanno sfilato, tra gli altri, gli abiti proposti da due realtà di grande prestigio, Fantasy Sposi ed Atelier Nozze: la prima, punto di riferimento a Città di Castello, si distingue per l’ampia varietà di modelli, stili e collezioni, combinando creatività e tecnica sartoriale; la seconda, con sede a Orvieto, forte di una lunga storia familiare, negli anni ha saputo consolidare una vera e propria cultura della sartoria, accompagnando i futuri sposi passo dopo passo.

Al Gherlinda Wedding 2025, poi, una selezione di espositori specializzati, fotografi, agenzie viaggi, wedding planner, location, servizi personalizzati e una scenografica esposizione di auto storiche dedicate al mondo della cerimonia; inoltre, live show di make-up e acconciatura accanto a momenti dimostrativi aperti al pubblico, realizzati da professionisti del settore, veri e propri set per shooting fotografici allestiti lungo la galleria per offrire alle coppie un’occasione unica per vedere in azione i dettagli e le proposte degli espositori.

“Un format rinnovato – ha detto Euro Sereni, titolare di Premium City, a cui è stata affidata l’organizzazione per il terzo anno –, pensato per creare connessioni, sinergie e nuove opportunità per le aziende partecipanti –, ma soprattutto per mettere al centro gli sposi. Quest’anno abbiamo portato in scena una serie di live show realizzati da coppie di professionisti, make-up artist e parrucchieri, che hanno creato trucchi e acconciature da vero matrimonio sulle nostre modelle, riproducendo esattamente la cura, la precisione e l’attenzione che riservano alle spose nel loro giorno più importante. Le modelle, con abiti diversi, hanno poi animato le gallerie del centro proprio come in un percorso nuziale reale. Voglio ringraziare la direzione del Gherlinda per averci ospitato anche quest’anno e per la possibilità di accogliere altri eventi futuri legati alla moda”.

“Insieme a Euro Sereni abbiamo intrapreso questo viaggio bellissimo – ha dichiarato Letizia Dugo, di Fantasy Sposi – dedicato a tutte le coppie di sposi, impegnandoci anche quest’anno a fare in modo che l’evento sia sempre un passo avanti grazie anche a collaboratori stupendi. Stiamo già programmando la prossima edizione con tantissime novità, vi aspettiamo il prossimo anno sempre più numerosi”.