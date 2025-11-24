spot_img
lunedì 24 Novembre 2025
Calcio paralimpico: i risultati della prima giornata del campionato regionale

Sabato 22 novembre sono iniziati i campionati FIGC DCPS di 3° Livello e Fun & Play presso lo stadio G. Fioroni di Ellera. Le gare si sono svolte sotto pioggia intensa e temperature rigide.

L’ASD Tiber di Fratta Todina non si è presentata a causa delle nevicate. Gli incontri verranno recuperati.

I risultati

3° Livello – Campo A:

  • Nuova Alba – Foligno 1928 Team Mola: 6-7
  • Angelana – Nuova Alba: 11-0
  • Foligno 1928 Team Mola – Angelana: 1-6

Fun & Play – Campo B:

  • Ellera – Atletico BMG: 3-0
  • Media Valle del Tevere – Junior Castello: n.d.
  • Ellera – Junior Castello: 0-2
  • Tiber Media Valle del Tevere – Atletico BMG: n.d.

Presenti alle partite il consigliere regionale Nilo Arcudi, membro della seconda commissione consiliare permanente “Missione Salute”, e i consiglieri comunali di Corciano Nicola Masiello e Andrea Rosatini.

Il Consiglio Federale FIGC, previsto per lunedì 24 novembre, esaminerà la modifica statutaria della DCPS, che cesserà di essere una divisione sperimentale. La FIGC diventerà federazione paralimpica con riconoscimento ufficiale del CIP.

Sabato 30 novembre partirà sempre a Ellera il campionato interregionale Umbria-Marche di 2° Livello con AC Perugia 1905, Superga 48, Anthropos Civitanova Marche, Junior Castello e Pontevecchio. Possibile l’ingresso di Orvietana e US Arezzo.

