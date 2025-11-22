Corciano rinnova i parchi: 100mila euro per nuovi giochi e spazi sicuri

Parchi più belli, più sicuri e più accoglienti per le famiglie del territorio. Il Comune di Corciano ha stanziato un importante investimento di 100mila euro destinato al rinnovo delle attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi comunali, molte delle quali ormai obsolete o danneggiate dal tempo e dall’usura. I primi nuovi giochi saranno installati già a partire dalla fine di novembre, mentre un secondo stanziamento di pari importo è previsto per il 2026, a conferma dell’impegno continuativo dell’amministrazione nella cura degli spazi pubblici.

Gli interventi coinvolgeranno numerose località del comune, con un’attenzione particolare alle zone frequentate da bambini e famiglie. Tra le aree interessate figurano il centro storico di Capocavallo, dove sarà installato un nuovo scivolo, e via Copernico nella stessa frazione, che vedrà l’arrivo di due giochi a molla. A Terrioli, in via Cechov, e a Valmarino sarà posizionato un dondolo ciascuno.

Particolare attenzione è riservata alle scuole dell’infanzia del territorio: la materna di Chiugiana riceverà un gioco a molla e un tunnel, quella di Lucina uno scivolo e un gioco per arrampicata, mentre la scuola Girasole avrà una nuova casetta. Anche il nido Albero Azzurro beneficerà di un nuovo scivolo.

Numerosi gli spazi verdi pubblici che saranno riqualificati: in via Gramsci arriveranno un’altalena, uno scivolo e un gioco a molla; in via Gandhi un nuovo scivolo. Il Parco delle Fate, molto frequentato dalle famiglie, sarà dotato di scivolo, altalena e gioco a molla, mentre lo spazio verde di San Mariano presso il circolo vedrà l’installazione di un girello.

La lista degli interventi prosegue con via Ricasoli (altalena), Parco dei Tigli (scivolo, altalena e dondolo), via Crispi (altalena, scivolo e gioco a molla), via Rosmini e via Amendola (in entrambi i casi altalena, scivolo e gioco a molla). Infine, a Rigo sarà posizionato un girello.

“Prendersi cura dei nostri parchi è di particolare importanza per questa amministrazione”, ha sottolineato il sindaco Lorenzo Pierotti. “Sono luoghi dove i bambini trascorrono il loro tempo libero in modo spensierato, imparano a socializzare e vivono le prime esperienze di autonomia. Garantire spazi sicuri, belli e accoglienti è un investimento sul loro benessere e sul decoro urbano di tutto il territorio. Con questi interventi continuiamo a mettere al centro le famiglie e la qualità della vita nei nostri quartieri”.

