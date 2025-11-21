Pioggia e neve in Centro Italia, allerta gialla in undici regioni

Pioggia, neve e vento forte tornano a interessare il Centro Italia. La Protezione Civile ha infatti emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, estendendo quello diffuso ieri. Per domani, sabato 22 novembre, è stata valutata l’allerta gialla in Umbria e nelle altre regioni del medio Adriatico, oltre che in diverse aree del Centro-Sud.

Secondo il dipartimento, dal tardo pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni diffuse su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e sulla Puglia centro-settentrionale. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio e risultare intensi, con frequente attività elettrica e raffiche di vento.

In Umbria e nelle regioni limitrofe sono previste anche nevicate sopra i 600-800 metri, con quota neve destinata ad abbassarsi durante la notte fino ai 400-600 metri lungo l’Appennino. Gli accumuli saranno moderati, ma potranno diventare abbondanti oltre le quote più alte.

Dalle prime ore di domani è atteso il rinforzo dei venti di burrasca dai quadranti settentrionali, in particolare su Toscana, Marche, Umbria e Lazio centro-settentrionale, con estensione ad Abruzzo e Molise. Possibili anche mareggiate lungo le coste esposte, mentre le temperature continueranno a calare riportando condizioni pienamente invernali sul Centro Italia.